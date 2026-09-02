Росавиация выпустила NOTAM в ответ на террористическую риторику Украины

Росавиация выпустила NOTAM в ответ на украинское предупреждение Росавиация выпустила NOTAM в ответ на террористическую риторику Украины

Москва2 сен Вести.Росавиация выпустила NOTAM в ответ на опубликованный украинскими авиационными властями документ о якобы небезопасности воздушного пространства России, сообщается в канале ведомства на платформе мессенджера MAX.

Авиавласти Украины поддержали террористическую риторику своего вожака, направленную на дестабилизацию работы гражданской авиации России, и выпустили нелигитимный NOTAM о якобы небезопасности воздушного пространства РФ отмечают в ведомстве

В Росавиации заявили, что опубликованные Украиной документы, касающиеся воздушного пространства РФ, не имеют юридической силы и нарушают положения Конвенции о международной гражданской авиации.

Воздушный транспорт России, его наземная инфраструктура продолжают плановую работу, принимают и отправляют рейсы в том числе иностранных авиакомпаний заявили в Росавиации

Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский предупредил авиаперевозчиков, использующих российское воздушное пространство, о небезопасности полетов в условиях атак украинских дронов.

Также стало известно, что министр инфраструктуры Украины Николай Калашник обратился к генеральному секретарю Международной организации гражданской авиации (ICAO) Хуану Карлосу Салазару Гомесу с требованием полностью прекратить полеты гражданских самолетов над территорией России.

NOTAM (Notice to Airmen, сейчас также официально расшифровывается как Notice to Air Missions) это оперативное авиационное уведомление, которое содержит важную информацию для экипажей, диспетчеров и других участников воздушного движения.