МИД РФ выразил протест по поводу вмешательства Киева в деятельность авиации

МИД РФ выразил протест в связи с безрассудным террором Украины МИД РФ выразил протест по поводу вмешательства Киева в деятельность авиации

Москва4 сен Вести.Российской Федерацией заявлен решительный протест в связи с безрассудными террористическими действиями Украины, противоречащими международному праву.

В МИД РФ сообщили, что генсеку Международной организации гражданской авиации (ИКАО) направлено срочное обращение по данному вопросу.

Категорически отвергнуты выпущенные украинскими властями уведомления о якобы небезопасности воздушного пространства Российской Федерации говорится в заявлении МИД РФ

По заявлению дипломатов, украинские заявления не имеют юридической силы, искажают реальную ситуацию и вводят в заблуждение пользователей российского воздушного пространства.

МИД РФ призвал генсека ИКАО осудить неправомерное вмешательство украинского режима в деятельность гражданской авиации, а также принять меры, нацеленные на прекращение со стороны Украины этих действий.