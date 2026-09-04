Москва4 сенВести.Российской Федерацией заявлен решительный протест в связи с безрассудными террористическими действиями Украины, противоречащими международному праву.
В МИД РФ сообщили, что генсеку Международной организации гражданской авиации (ИКАО) направлено срочное обращение по данному вопросу.
Категорически отвергнуты выпущенные украинскими властями уведомления о якобы небезопасности воздушного пространства Российской Федерацииговорится в заявлении МИД РФ
По заявлению дипломатов, украинские заявления не имеют юридической силы, искажают реальную ситуацию и вводят в заблуждение пользователей российского воздушного пространства.
МИД РФ призвал генсека ИКАО осудить неправомерное вмешательство украинского режима в деятельность гражданской авиации, а также принять меры, нацеленные на прекращение со стороны Украины этих действий.