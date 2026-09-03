ИКАО предупредила о росте риска попадания гражданских самолетов под огонь ИКАО: риск попадания гражданских самолетов под огонь вырос

Москва3 сен Вести.Гражданские самолеты могут стать целью или случайно попасть под перекрестный огонь. О возросшем риске заявили в Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Уточняется, что угроза не может быть устранена изменениями воздушных маршрутов.

ИКАО отмечает возросший риск того, что гражданские воздушные суда могут стать целью или попасть под перекрестный огонь отмечается в сообщении

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором пригрозил с помощью дронов сделать российское воздушное пространство опасным для авиаперелетов.

Также стало известно, что министр инфраструктуры Украины Николай Калашник обратился к генеральному секретарю ИКАО Хуану Карлосу Салазару Гомесу с требованием полностью прекратить полеты гражданских самолетов над территорией России.