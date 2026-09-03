ИКАО обновит руководство по безопасности полетов в зонах боевых действий ИКАО обновит руководства по мерам безопасности из-за военных действий

Москва3 сен Вести.Руководство Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по мерам безопасности около территорий боевых действий будет обновлено.

Это касается и оценки рисков полетов гражданских судов над зонами конфликтов или рядом, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы организации.

ИКАО обновляет руководство по мерам безопасности, связанным с военной деятельностью, и руководство по оценке рисков при выполнении полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов или вблизи них говорится в сообщении ИКАО

В организации пояснили, что в документах будет указано, как властям, авиакомпаниям и поставщикам увеличить эффективность оценки угроз, связанным с боевыми действиями.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в отношении гражданской авиации в Российской Федерации координируются с Западом для оказания максимального давления на РФ.

До этого президент России Владимир Путин назвал заявкой на государственный терроризм угрозы Зеленского для российской гражданской авиации.