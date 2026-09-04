Москва4 сен Вести.Россия направила генеральному секретарю Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Хуану Карлосу Саласару срочное обращение в связи с заявлениями Украины, которые, по оценке российской стороны, создают непосредственные угрозы для гражданской авиации. Об этом говорится в комментарии МИД России.

В ведомстве заявили, что российские компетентные органы находятся в контакте с руководством ИКАО в Монреале.

Россия также заявила решительный протест в связи с действиями Украины, которые в МИД назвали безрассудными и противоречащими международному праву.

В российском внешнеполитическом ведомстве отвергли выпущенные украинскими властями уведомления NOTAM о якобы небезопасности воздушного пространства России. По оценке МИД, эти документы не имеют юридической силы, искажают реальную ситуацию и вводят в заблуждение пользователей российского воздушного пространства.

Москва призвала генсека ИКАО осудить, как заявили в МИД, неправомерное вмешательство Украины в деятельность гражданской авиации и создание для нее прямых угроз, а также принять меры для прекращения таких действий.

В МИД подчеркнули, что Россия привержена обеспечению безопасности гражданской авиации.

В Минтрансе ранее заявили, что считают пиаром угрозы Зеленского в адрес гражданской авиации.