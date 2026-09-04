Москва потребовала от ICAO осудить авиационный террор Киева МИД РФ призвал ICAO принять меры в связи с угрозами Украины гражданской авиации

Москва4 сен Вести.Россия направила срочное обращение генеральному секретарю Международной организации гражданской авиации (ICAO) Хуану Карлосу Саласару в связи с действиями киевского режима, создающими прямые угрозы для безопасности международных полетов. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что "Российская Федерация бескомпромиссно привержена обеспечению безопасности гражданской авиации" и потребовала от ICAO "осудить неправомерное вмешательство украинского режима в деятельность гражданской авиации и создание для нее прямых угроз, а также принять адресные меры, нацеленные на прекращение со стороны Украины этих действий".

Москва также категорически отвергла выпущенные украинскими властями уведомления NOTAM, в которых якобы говорится о небезопасности воздушного пространства России.

Они не имеют юридической силы, искажают реальную ситуацию и вводят в заблуждение пользователей российского воздушного пространства заявили в МИД

В МИД добавили, что Украине заявлен решительный протест в связи с этими действиями, противоречащими международному праву.

Ранее киевский режим разослал авиакомпаниям и страховым компаниям предупреждения, пытаясь создать искусственную угрозу для гражданской авиации в российском воздушном пространстве. Москва расценивает эти шаги как продолжение террористической тактики, на которую в случае попыток закрыть небо РФ обязательно ответит, и призывает мировое сообщество дать адекватную оценку действиям Украины.