Минтранс РФ: Air Arabia в октябре намерена возобновить рейсы в Россию

Air Arabia в октябре может возобновить рейсы в Россию Минтранс РФ: Air Arabia в октябре намерена возобновить рейсы в Россию

Москва9 сен Вести.Авиакомпания Air Arabia может возобновить в октябре рейсы в Россию, приостановленные из-за обострения на Ближнем Востоке, заявили РИА Новости в министерстве транспорта РФ.

Уточняется, что в планы авиакомпании входит возобновление перелетов по маршруту Шарджа - Москва.

Air Arabia приостановила выполнение полетов в Россию еще в июле 2026 года из-за ближневосточного конфликта. По предварительным данным, авиакомпания планирует возобновить полеты в Россию по маршруту Шарджа - Москва в октябре рассказали в Минтрансе

Ранее иракская авиакомпания Iraqi Airways возобновила перелеты в Россию после нескольких месяцев перерыва.