Москва9 сенВести.Авиакомпания Air Arabia может возобновить в октябре рейсы в Россию, приостановленные из-за обострения на Ближнем Востоке, заявили РИА Новости в министерстве транспорта РФ.
Уточняется, что в планы авиакомпании входит возобновление перелетов по маршруту Шарджа - Москва.
Air Arabia приостановила выполнение полетов в Россию еще в июле 2026 года из-за ближневосточного конфликта. По предварительным данным, авиакомпания планирует возобновить полеты в Россию по маршруту Шарджа - Москва в октябрерассказали в Минтрансе
Ранее иракская авиакомпания Iraqi Airways возобновила перелеты в Россию после нескольких месяцев перерыва.