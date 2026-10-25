Посол рассказал о развитии сотрудничества России с Алжиром в новых сферах

"Появляются новые направления": посол РФ о сотрудничестве с Алжиром Посол рассказал о развитии сотрудничества России с Алжиром в новых сферах

Москва25 окт Вести.Сотрудничество России и Алжира расширяется, охватывая новые сферы. В частности, развивается взаимодействия в медицине, цифровых технологиях, гуманитарной, культурной сфера. Об этом рассказал посол РФ в африканской стране Алексей Соломатин.

Появляются новые направления сотрудничества, связанные с современными технологиями и цифровизацией. В этих областях проходят встречи, достигаются договоренности и заключаются соглашения между сторонами. Также наблюдается прогресс в медицинской сфере и фармацевтической промышленности пояснил дипломат РИА Новости

Он добавил, что есть определенные успехи области мирного использования атомной энергии.

По словам дипломата, существенный прогресс достигнут в культурных и образовательных обменах, развиваются контакты между вузами двух стран. Кроме того, он указал на развитие российско-алжирских отношений в экономической и политической сферах.

Ранее губернатор Тамбовской области Евгений Первышов рассказал, что Алжир заинтересован в расширении сотрудничества с Россией. В частности, в налаживании экономических связей, включая поставки продукции растениеводства и животноводства.