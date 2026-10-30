Политолог рассказал о преимуществе РФ в образовании студентов из Африки Политолог Куреев: обучение студентов из Африки дает РФ преимущество

Москва30 окт Вести.Образование, которое студенты из Африки получают в России, дает нашей стране определенные преимущества. Об этом ИС "Вести" рассказал политолог, главный редактор информационного агентства "Африканская инициатива" Артем Куреев.

По его словам, ассоциации выпускников из РФ являются точками входа бизнеса на африканский континент.

Россия — первая в мире страна, которая создала специальный вуз для иностранцев. Это наш университет Дружбы народов. Мы первые его создали в 1965 году. И до сих пор точками входа для многих стран Африки являются ассоциации выпускников российских вузов. Это лучшая точка входа. Российская компания, чтобы зайти в Африку, обычно заходит через контакты, потому что выпускники российских вузов есть во всех сферах рассказал он

Кроме того, российские вузы получают определенные преференции от обучения студентов из африканских стран.

На одного человека, который учится по квоте, приходится два-три человека, которые приехали к нам учиться уже за деньги отметил эксперт

По мнению российского политолога Сергея Михеева, реальные размеры Африки больше, чем нам кажется. Будущее за ними даже чисто статистически, поэтому не уделять внимания выстраиванию там работы, невозможно. Если приложить усилия, то можно получить настоящих друзей, заявил эксперт в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым".