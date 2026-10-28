Решетников объяснил, почему Африка важна для России Решетников рассказал, почему России важно инвестировать в Африку

Москва28 окт Вести.Министр экономического развития Максим Решетников в интервью ИС "Вести" рассказал, почему Африка важна для России.

По его словам, Африка - это в первую очередь рынок, который к 2050 году достигнет 2,5 млрд человек.

Это экономика, которая растет, причем растет выше среднемировой, там чуть больше 4%. Африка - большая ресурсная база, там действительно много чего есть, в недрах есть, гидропотенциал большой, земли очень хорошие, разнообразие большое. Африка будет следующей точкой развития отметил Решетников

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что сегодня африканский континент является полем конкурентной борьбы.

При всем при этом там жесткая нехватка инфраструктуры: дорог, железных дорог, энергетики, линии электропередач. Там есть потребность в инвестициях, там есть рабочая сила, там есть растущий рынок. Поэтому, если мы хотим быть частью этого, то туда нужно инвестировать, даже не столько может быть деньги, да, сколько время, контакты. Собственно говоря, форум он этому посвящен с тем, чтобы быть частью этого растущего рынка сказал министр

В Москве с 28 по 29 октября проходит третий саммит Россия-Африка, 22 страны континента представлены на уровне глав государств.