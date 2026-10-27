Эксперт объяснила, почему Африка становится важным партнером России В Институте Африки РАН назвали сотрудничество с континентом стратегическим

Москва27 окт Вести.К концу XXI века в Африке может жить около 40% населения Земли, поэтому сотрудничество с государствами континента имеет для России стратегическое значение. Об этом в интервью РИА Новости заявила директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.

По ее прогнозу, к 2050 году в Африке будет проживать более четверти населения планеты. Среди факторов роста влияния региона эксперт назвала молодую демографическую структуру и значительные запасы сырья, востребованного в развитии искусственного интеллекта, информационных технологий и оборонной промышленности.

Абрамова подчеркнула, что Москве важно учитывать планы развития африканских стран и согласовывать с ними проекты сотрудничества.