Эксперты назвали самые лучшие страны Африки для агропромышленных инвестиций РФ "Ведомости": Эфиопия наиболее привлекательна для агропромышленных инвесторов РФ

Москва28 окт Вести.Эксперты определили наиболее привлекательные африканские страны для российских инвестиций в агропромышленный комплекс. Об этом говорится в докладе "Инвестиционные контуры Африки: условия, возможности и модели присутствия российского бизнеса", подготовленном изданием "Ведомости" совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ и фондом "Росконгресс".

По данным доклада, инвесторам стоит обратить внимание на Эфиопию, Кению, Танзанию, Замбию, а также на ряд стран Западной Африки. Их объединяет не тип сельского хозяйства, а пространство для повышения производительности и добавленной стоимости внутри страны.

Наиболее очевидный российский интерес связан с удобрениями, сельхозтехникой и зерновыми цепочками. Однако более устойчивое присутствие возникает, когда поставка товара дополняется сервисом, агрономической поддержкой, обучением, хранением, ирригацией и переработкой говорится в докладе

Эксперты отдельно выделяют Эфиопию, так как ее индустриальные зоны допускают агропереработку. Это, по мнению авторов, делает данную страну привлекательной для инвестирования, а также создает возможность связать сельскохозяйственные ресурсы с промышленной площадкой.

Хотя валютная и транспортная среда по-прежнему требует отдельного анализа подытожили авторы доклада

С 28 по 29 октября в Москве пройдет международный экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка".