Москва28 октВести.Эксперты определили наиболее привлекательные африканские страны для российских инвестиций в агропромышленный комплекс. Об этом говорится в докладе "Инвестиционные контуры Африки: условия, возможности и модели присутствия российского бизнеса", подготовленном изданием "Ведомости" совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ и фондом "Росконгресс".
По данным доклада, инвесторам стоит обратить внимание на Эфиопию, Кению, Танзанию, Замбию, а также на ряд стран Западной Африки. Их объединяет не тип сельского хозяйства, а пространство для повышения производительности и добавленной стоимости внутри страны.
Наиболее очевидный российский интерес связан с удобрениями, сельхозтехникой и зерновыми цепочками. Однако более устойчивое присутствие возникает, когда поставка товара дополняется сервисом, агрономической поддержкой, обучением, хранением, ирригацией и переработкойговорится в докладе
Эксперты отдельно выделяют Эфиопию, так как ее индустриальные зоны допускают агропереработку. Это, по мнению авторов, делает данную страну привлекательной для инвестирования, а также создает возможность связать сельскохозяйственные ресурсы с промышленной площадкой.
Хотя валютная и транспортная среда по-прежнему требует отдельного анализаподытожили авторы доклада
С 28 по 29 октября в Москве пройдет международный экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка".