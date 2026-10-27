Около 12% внешнего экспорта России приходится на страны Африки Минсельхоз РФ: порядка 12% внешнего экспорта РФ приходится на страны Африки

Москва27 окт Вести.Порядка 12% внешнего экспорта России приходится на страны Африки. Об этом сообщил ИС "Вести" заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин.

Значительную долю экспорта составляют зернобобовые культуры, уточнил он.

Порядка 12%, чуть больше нашего внешнего экспорта приходится на страны Африки. Ключевое — это базовые зернобобовые продукты, но и другая номенклатура имеет хорошую, устойчивую тенденцию к росту. Мы говорим и о мясе, и о продуктах переработки, и о пищевых добавках перечислил Разин

Также в африканских странах востребованы поставки российских агротехнологий.

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Ранее генеральный директор АО "ОХК "Уралхим" Дмитрий Коняев сообщил ИС "Вести", что РФ является одним из лидирующих поставщиков удобрений в страны Африки: российская доля этого рынка на континенте достигла 20%.