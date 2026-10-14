Алимов раскрыл, сколько стран мира покупают сельхозпродукцию у России Алимов: Россия экспортирует сельхозпродукцию в 160 стран мира

Москва14 окт Вести.Россия поставляет сельхозпродукцию в 160 стран мира. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Алимов в интервью журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой.

Алимов возглавил российскую делегацию на Всемирном продовольственном форуме в Риме, организованном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН.

Россия – один из ключевых игроков на мировом агропромышленном рынке. Страна является поставщиком продовольствия и сельскохозяйственной продукции, подчеркнул он.

Более 100 млн тонн у нас производится, и наша продукция поставляется в 160 стран мира. То есть это фактически по всему миру. Конечно, мы не можем не участвовать в таких мероприятиях. А площадка эта наша родная. Мы – основатели ООН подчеркнул Алимов

Он добавил, что Россия присоединилась к ФАО с момента ее учреждения. РФ считает эту площадку "родной", где имеет полное право участвовать в дискуссиях, процессе выработки решений и поиска выходов из сложившейся ситуации.

Ранее директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина рассказала об изменениях в структуре экспорта сельхозпродукции.