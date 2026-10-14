МИД РФ: в мире меньше голодающих, чем годом ранее Замглавы МИД РФ Алимов: число голодающих в мире снижается

Москва14 окт Вести.Число голодающих на Земле снижается, несмотря на неспокойную ситуацию в мире. Это отметил в интервью журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой замминистра иностранных дел России Александр Алимов.

Интервью он дал на полях Всемирного продовольственного форума, проходящего в Риме.

У нас количество голодающих в мире, надо сказать, несмотря на все тревожности в новостной повестке дня, снижается... 645 млн людей в мире недоедает, голодает, тем не менее. И очаги голода, напряженности, и негативные прогнозы присутствуют и в новостной повестке дня, и в профессиональных дискуссиях тоже сообщил Алимов

По его словам, Россия активно участвует в обсуждении этой мировой проблемы.

Это надо все обсуждать, в том числе такой крупной агропромышленной державе, как Российская Федерация. Конечно, мы во всем участвуем подчеркнул замглавы МИД РФ

Также в интервью Алимов раскрыл, сколько стран мира покупают сельхозпродукцию у России.