Россия приходит на помощь, когда Эль-Ниньо бьет по слабым экономикам Метеоролог Рязанова: Россия остается спасителем для голодающих регионов

Москва26 ноя Вести.Россия остается продовольственным спасителем для голодающих регионов, такое мнение высказала в авторской колонке ведущая телеканала "Россия 24" и профессиональный метеоролог Екатерина Рязанова.

Как отметила Рязанова, ситуация с климатом в России остается более стабильной, в то время, как странам Глобального Юга придется тяжело из-за Эль-Ниньо в предстоящий сезон - засуха бьет по Центральной Америке, Сахелю и Восточной Африке, а на полуостров Сомали обрушиваются проливные дожди.

На этом фоне Россия выглядит удивительно спокойно. Урожай пшеницы в этом году составил 88,4 млн тонн - несколько ниже ожиданий, но страна по-прежнему остается мировым лидером по ее экспорту. Экспортный потенциал - 38,5-50 млн тонн, и значительная часть зерна идет именно туда, где голод наиболее реален: на Ближний Восток и в Африку сказала метеоролог

Кроме того, указала Рязанова, к списку покупателей российского зерна добавились Кения, ЮАР, Джибути, Тунис и Мадагаскар.

Эксперты прямо называют Россию "продовольственным спасителем", и это не просто красивый титул, а реальный геополитический вес. История уже не раз подтверждала: когда Эль-Ниньо бьет по слабым экономикам, Россия приходит на помощь подчеркнула она

Кроме того, Россия, в отличие от других регионов мира, избежит климатических последствий от Эль-Ниньо.

Страну не затопит и не сожжет, как другие регионы. Но это не значит, что игра будет легкой: чем сильнее Эль-Ниньо бьет по урожаям в других странах, тем выше мировые цены, и это эхо доходит до России через импорт и инфляцию. А собственные климатические аномалии - теплая зима, потеря зимостойкости озимых на 30-50%, возвратные заморозки и летняя засуха на Кубани и Дону - могут снизить урожайность пшеницы и подсолнечника добавила метеоролог

Подробнее о влиянии климатических изменений на экономики стран мира - в авторской колонке метеоролога Екатерины Рязановой.