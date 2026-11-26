В мире зреет кризис, который может оказаться страшнее энергетического Метеоролог Рязанова: Эль-Ниньо может оставить миллионы людей без еды

Москва26 ноя Вести.В мире зреет кризис, который может оказаться гораздо страшнее энергетического, пишет в авторской колонке ведущая телеканала "Россия 24" и профессиональный метеоролог Екатерина Рязанова.

По ее словам, Эль-Ниньо может оставить миллионы людей без еды. Так, главный удар супер-Эль-Ниньо 2026-27 годов придется не по газовым контрактам, а по урожаю.

История Эль-Ниньо, глобального климатического явления, связанного с аномальным нагреванием воды в зонах Тихого океана, — это не только метеосводки, но и очень дорогая бухгалтерия пояснила Рязанова

Она напомнила, что в 2015-2016 годов климатические изменения повлияли на жизни свыше 60 миллионов человек. В частности, в Индонезии засуха затронула две трети рисовых полей, в Эфиопии урожайность упала до 90%, а на Гаити производство сократилось вдвое.

Подобное повторилось и в 2023-2024 годах. Тогда в Южной Африке была зафиксирована сильнейшая за столетие засуха, в результате чего погибла половина урожая, ущерб сельскому хозяйству составил около двух миллиардов долларов. В шести странах было объявлено национальное бедствие, в общей сложности пострадал 61 миллион человек.

Прогноз на будущий год еще более пугающий: потери африканских стран могут составить до 20 миллиардов долларов, под угрозой окажутся 50 миллионов человек, а в зоне риска 347 миллионов детей в сотне стран. Картина складывается апокалиптическая. По прогнозам Всемирного банка, глобальные цены на продовольствие за этот год вырастут примерно на 10%, а в следующем еще на 7% указала Рязанова

Согласно ее прогнозу, особенно тяжело придется странам Глобального Юга: засуха бьет по Центральной Америке, Сахелю и Восточной Африке, а на Африканский Рог обрушиваются проливные дожди.

Подробнее о воздействии Эль-Ниньо на повседневную жизнь – в авторской колонке метеоролога Екатерины Рязановой.