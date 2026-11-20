Москва20 ноя Вести.Эль-Ниньо не гарантирует Европе теплую зиму и может создать риск сильных холодов в январе или феврале. Об этом в авторской колонке заявила метеоролог Екатерина Рязанова.

По словам специалиста, надежды европейцев на мягкую зиму из-за Эль-Ниньо могут оказаться неоправданными, а энергетики рискуют столкнуться с дефицитом газа в период похолодания.

Европа входит в зиму 2026/27 с рекордно пустыми газовыми хранилищами, но с почти религиозной верой в то, что "мягкий" Эль-Ниньо спасет ее от холода. Но история сильных Эль-Ниньо - это не только теплые декабри, но и леденящие январи. И если европейские энергетики ошибаются, им придется очень быстро и очень дорого искать газ там, где они еще недавно отказывались его покупать написала Рязанова

Метеоролог пояснила, что Эль-Ниньо влияет на циркуляцию атмосферы и может ослаблять полярный вихрь, из-за чего холодный арктический воздух способен проникать в Европу.

Эль-Ниньо не рубильник, который по команде включает оттепель, и не гарантия мягкой зимы. Это фактор нестабильности. Он меняет циркуляцию атмосферы и может ослабить полярный вихрь - поток ветров над Арктикой, который обычно "запирает" холод на севере. Когда вихрь ослабевает, арктический воздух уходит на юг, в Европу, и происходит это, как правило, не в декабре, а в январе или феврале. То есть Европа может получить мягкий декабрь, расслабиться, потратить часть оставшегося газа, а потом столкнуться с ледяным январем, к которому окажется совершенно не готова заявила Рязанова

Подробнее о возможных последствиях Эль-Ниньо для Европы Рязанова рассказала в своей колонке.