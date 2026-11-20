Европа расходует газ быстрее обычного даже при мягкой погоде, но холода впереди Метеоролог Рязанова: даже при мягкой погоде ЕС расходует газ быстрее обычного

Москва20 ноя Вести.Заполненность газовых хранилищ Европы остается на исторически низком для середины ноября уровне, а страны региона расходуют запасы быстрее обычного даже при относительно мягкой погоде. Об этом в авторской колонке заявила метеоролог Екатерина Рязанова.

По словам Рязановой, во второй половине зимы 2026/27 года потепление в Европе может смениться резким похолоданием и обильными снегопадами. В таких условиях европейские страны рискуют столкнуться с непогодой при истощенных запасах газа.

Сезонные модели дают повышенную вероятность мягкого старта, но риск ослабления полярного вихря в январе-феврале 2027 года оценивается как повышенный. Теплая аномалия может смениться резкими волнами арктического холода и обильными снегопадами во второй половине зимы. Классическая ловушка Эль-Ниньо: теплый старт, расслабление, а затем – холодный удар в тот момент, когда газа уже почти не останется написала метеоролог

Она также обратила внимание на темпы расходования европейских газовых резервов.

Запас у Европы и так рекордно мал. На 17 ноября газовые хранилища заполнены лишь на 69,95% – исторический минимум для середины ноября за 15 лет. Менее чем за месяц из хранилищ уже извлекли 5,4 миллиарда кубометров, а темпы отбора в полтора раза выше среднего за последние пять лет. Даже при мягкой погоде Европа расходует резервы быстрее обычного отметила Рязанова

Подробнее о возможных последствиях Эль-Ниньо для Европы Рязанова рассказала в своей колонке.