Москва26 ноя Вести.Пока Европа лихорадочно считает кубометры в пустых газовых хранилищах и молится на "мягкий" Эль-Ниньо, в мире зреет кризис, который может оказаться гораздо страшнее энергетического. Речь о продовольствии. Главный удар супер-Эль-Ниньо 2026-27 годов придется не по газовым контрактам, а по урожаю. По тревожным прогнозам Всемирной продовольственной программы ООН, число людей, столкнувшихся с острой нехваткой продовольствия, может вырасти еще на 49 миллионов человек к концу 2027 года. Ведущая телеканала "Россия 24" и профессиональный метеоролог Екатерина Рязанова — о том, как Россия может стать главной надеждой мира в эпоху Эль-Ниньо.

История Эль-Ниньо, глобального климатического явления, связанного с аномальным нагреванием воды в зонах Тихого океана, — это не только метеосводки, но и очень дорогая бухгалтерия. В 2015-2016 годах пострадали более 60 миллионов человек: в Индонезии засуха затронула две трети рисовых полей, в Эфиопии урожайность упала до 90%, а на Гаити производство сократилось вдвое — и урожаи не восстанавливались еще год. Фаза 2023-2024 годов принесла Южной Африке сильнейшую за столетие засуху: погибла половина урожая, ущерб сельскому хозяйству составил без малого 2 миллиарда долларов, пострадал 61 миллион человек, а шесть стран объявили национальное бедствие. Прогноз на будущий год еще более пугающий: потери африканских стран могут составить до 20 миллиардов долларов, под угрозой окажутся 50 миллионов человек, а в зоне риска 347 миллионов детей в сотне стран.

Картина складывается апокалиптическая. По прогнозам Всемирного банка, глобальные цены на продовольствие за этот год вырастут примерно на 10%, а в следующем еще на 7%. Мировое производство риса снизится впервые за четыре года, а блокада в Черном море сдерживает экспорт пшеницы. Особенно тяжело придется странам Глобального Юга: засуха бьет по Центральной Америке, Сахелю и Восточной Африке, а на Африканский Рог обрушиваются проливные дожди.

На этом фоне Россия выглядит удивительно спокойно. Урожай пшеницы в этом году составил 88,4 миллиона тонн — несколько ниже ожиданий, но страна по-прежнему остается мировым лидером по ее экспорту. Экспортный потенциал — 38,5-50 миллионов тонн, и значительная часть зерна идет именно туда, где голод наиболее реален: на Ближний Восток и в Африку. Крупнейшие покупатели — Египет, Турция, Иран, Саудовская Аравия и Судан, а в этом году к списку добавились Кения, ЮАР, Джибути, Тунис и даже Мадагаскар. Эксперты прямо называют Россию "продовольственным спасителем", и это не просто красивый титул, а реальный геополитический вес. История уже не раз подтверждала: когда Эль-Ниньо бьет по слабым экономикам, Россия приходит на помощь. В 2024 году, когда Зимбабве объявила национальное бедствие из-за засухи, Россия передала стране 25 000 тонн пшеницы и 23 000 тонн удобрений — президент страны публично назвал Путина "настоящим, надежным другом". А Сомали, пострадавшей от наводнений, Россия на двух судах передала по 25 000 тонн пшеницы, и министр информации страны поблагодарил за помощь тысячам пострадавших семей. Это не разовые акции: в 2002 году Россия обязалась поставить 30 000 тонн пшеницы голодающим по линии Всемирной продовольственной программы ООН, в 2010-м — 25 500 тонн на Кубу, а в 2013-м — 100 000 тонн для голодающих детей Никарагуа. Так что "продовольственный козырь" — это не гипотетическое будущее, а повторяющаяся модель поведения, которая уже спасла не одну тысячу жизней.

Сокрушительного погодного удара по России Эль-Ниньо не наносит: страну не затопит и не сожжет, как другие регионы. Но это не значит, что игра будет легкой: чем сильнее Эль-Ниньо бьет по урожаям в других странах, тем выше мировые цены, и это эхо доходит до России через импорт и инфляцию. А собственные климатические аномалии — теплая зима, потеря зимостойкости озимых на 30-50%, возвратные заморозки и летняя засуха на Кубани и Дону — могут снизить урожайность пшеницы и подсолнечника.

Но это не слабость, а часть большой игры, в которой Россия уже умеет действовать: совокупный эффект может сократить сельхозпроизводство на 3-8%, но даже с этим запасом страна остается тем самым "продовольственным спасителем", на которого рассчитывают голодающие регионы.

Получается честная и сильная картина. Пока мир подсчитывает ущерб от Эль-Ниньо, у России есть и ресурс, и география, и способность приходить на помощь. Это не просто "повезло, что Эль-Ниньо обошел стороной", это миссия, которую страна выполняет не первый год. Вопрос уже не в том, хватит ли у России зерна, а в том, что она уверенно может войти в ту роль, которую ей диктует сама погода. И, судя по действиям, уже входит.