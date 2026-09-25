Москва25 сен Вести.Явление Эль-Ниньо принесет России мягкую бесснежную зиму, в отличие от других регионов в мире, которым грозят засухи и наводнения. Об этом заявил климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.

В беседе с KP.RU он рассказал, как отразится в 2026 году резкое повышение температуры воды в экваториальной части Тихого океана, называемое Эль-Ниньо ("Мальчик") , на погоду в России.

В России позапрошлая зима фактически была бесснежной, не было устойчивого снежного покрова. Я думаю, что роль Эль-Ниньо в этом была непосредственная… конечно, оно [явление] скажется на погоде в России. И, в частности, эта зима вполне может быть столь же мягкой, что и позапрошлая подчеркнул Карнаухов

Ранее группа исследователей Climate Impact Lab рассчитала, что из-за Эль-Ниньо к февралю 2027 года по всему миру могут погибнуть порядка 450 тысяч человек. Больше всего "Мальчик" угрожает жителям южного полушария, там ожидается рекордная жара.