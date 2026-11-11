Климатолог Рязанова: осадки в России теперь выпадают не в той фазе

Климатолог рассказала, почему именно в России так заметно изменение климата Климатолог Рязанова: осадки в России теперь выпадают не в той фазе

Москва11 ноя Вести.Россия, благодаря своим огромным размерам и особенностям географии, испытывает более заметные проявления изменения климата, которые являются устойчивой тенденцией. Об этом ИС "Вести" рассказала доцент кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО МИД России, член Общественного совета Минприроды России, кандидат географических наук, климатолог Наталья Рязанова.

Это проявляется в ускоренном потеплении, особенно в Арктике, и изменении характера осадков.

Потому что наша страна заметно крупнее других стран. И, конечно, это уже тенденция. Европейская часть даже немного быстрее теплеет, именно от того, что влияние дыхания Атлантики теплое чувствуется очень сильно. А вот в летний сезон гораздо сильнее теплеет Арктика, потому что она тает, освобождается от белого льда, от снега, и темная поверхность притягивает больше тепла, больше света солнечного рассказала Рязанова

Она пояснила, что климат меняется по всей планете одновременно, однако в некоторых странах это не так сильно выражено, как в России.

Осадков не стало больше, а просто они не в той фазе выпадают. Например, раньше у нас были снегопады, а теперь это сильные ливни. И, например, раньше это было как-то растянуто во времени - равномерно выпадало. А теперь условно говоря, совершенно бездождливый октябрь, а потом может быть двое суток идти непрерывный дождь рассказала климатолог

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия чувствует на себе экологические изменения в первую очередь, поскольку глобальное потепление быстрее всего сказывается на Арктике.