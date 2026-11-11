Москва11 ноя Вести.Несмотря на необратимые процессы в Арктике из-за таяния мерзлоты, человечество должно адаптироваться к глобальному потеплению, переосмысливая использование территорий и развивая новые возможности. Об этом ИС "Вести" рассказала доцент кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО МИД России, член Общественного совета Минприроды России, кандидат географических наук, климатолог Наталья Рязанова.

По ее словам, человечество не может полностью "отменить" глобальное потепление, но оно способно смягчить его масштабы, затормозить темпы и адаптироваться к новым условиям.

Мне так и видятся бесконечные, бескрайние пляжи Анадыря, на которых будут загорать россияне… Но на самом деле, сейчас происходит очень большой разрушительный процесс в Арктике. Он развит из-за того, что мерзлота тает так быстро, что даже те небольшие постройки ученых, домики метеорологов, базы, где за животными наблюдали, они разрушаются просто на глазах рассказала Рязанова

Однако, по ее словам, человечество не может воспрепятствовать глобальному потеплению и поэтому необходимо иначе рассматривать свои территории

Например, вот у нас происходит значительное, как это сказать, районирование сортов растений [процесс подбора и официального утверждения лучших сортов растений для выращивания в конкретных природно-климатических регионах], которые позволяют выращивать продовольственные культуры в тех местах, где раньше, например, был просто лес, и ничего не выращивали. Поэтому спасибо нашим руководителям отраслей хозяйственной деятельности, которые иначе смотрят на те открывающиеся возможности, которые можно протестировать в ближайшие годы и освоить рассказала климатолог

Ранее она объяснила, почему именно в России так заметно изменение климата.