Москва11 ноя Вести."Продвижение" заболеваний и на новые территории, вызванное изменением климата и деятельностью человека, представляет собой глобальную биологическую и экологическую угрозу, которая проявляется в виде смещения ареалов переносчиков болезней и других организмов. Об этом ИС "Вести" рассказала доцент кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО МИД России, член Общественного совета Минприроды России, кандидат географических наук, климатолог Наталья Рязанова.

Под "продвижением" этих заболеваний в современном контексте понимают их активное распространение на новые территории и рост заболеваемости. Это глобальная биологическая и экологическая угроза, вызванная деятельностью человека и изменениями климата.

В ближайшие 50 лет вряд ли климат в России изменится до такой степени, чтобы выращивать тропические фрукты, но неожиданный эффект, который мы сейчас все должны иметь в виду — это продвижение трансмиссивных заболеваний [инфекционные болезни, возбудители которых (бактерии, вирусы, простейшие, гельминты) передаются через кровососущих членистоногих переносчиков, таких как комары, клещи, блохи, вши и москиты]. То есть южные виды клещей, комаров за 40 лет продвинулись на 200—250 км к северу. То же самое может приходить и с животными, и бактериями, и другими живыми видами, например, растениями, которые нехарактерны для этой природной зоны. Одно дело, когда в Арктику редколесье пришло. Может быть, это даже и хорошо, и приятно. Другое дело, когда это сухие степи Оренбуржья, они шагнули туда, где была хотя бы лесостепь. То есть там просто степь образовалась. Значит, скоро там будет, возможно, и пустыня предположила климатолог

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков успокоил россиян, что глобальное потепление не лишит соотечественников зимы, однако она будет становиться более нервной и импульсивной.