Москва13 октВести.Предстоящая зима в России может быть теплой и способна повторить рекорды прошлых лет, когда в центральной части страны почти не было снега. Такое мнение в беседе с изданием "Абзац" выразил старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН, климатолог Алексей Карнаухов.
По его словам, из-за континентального климата и близости к Арктике потепление в России идет быстрее, чем на планете в целом. Температурные аномалии в Тихом океане отразятся на погоде в стране – снегопады будут превращаться в кратковременные явления, за которыми быстро последует таяние.
В этом году может быть повторение бесснежных зим ... Снегопады могут очень быстро таятьсказал эксперт
Карнаухов также допустил, что сроки формирования устойчивого снежного покрова окончательно сместились. Если раньше климатическая зима начиналась в ноябре, то теперь даже в декабре шансы увидеть сугробы составляют примерно пятьдесят на пятьдесят, а новогодние оттепели постепенно становятся климатической нормой. Устойчивый снег с ноября до марта климатолог назвал практически нереальным сценарием, отметив, что в последние годы "новогодняя ночь со слякотью и дождем стала обычным явлением". Как пояснил эксперт, это происходит из-за глобального потепления.
Ранее Карнаухов рассказал, что явление Эль-Ниньо отразится на всем мире: в России оно спровоцирует мягкую зиму, а в других частях планеты – засухи и наводнения.