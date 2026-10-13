Климатолог Карнаухов: предстоящая зима в РФ может быть теплой и бесснежной

"Со слякотью и дождем": какую грядущую зиму в России ожидают климатологи Климатолог Карнаухов: предстоящая зима в РФ может быть теплой и бесснежной

Москва13 окт Вести.Предстоящая зима в России может быть теплой и способна повторить рекорды прошлых лет, когда в центральной части страны почти не было снега. Такое мнение в беседе с изданием "Абзац" выразил старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН, климатолог Алексей Карнаухов.

По его словам, из-за континентального климата и близости к Арктике потепление в России идет быстрее, чем на планете в целом. Температурные аномалии в Тихом океане отразятся на погоде в стране – снегопады будут превращаться в кратковременные явления, за которыми быстро последует таяние.

В этом году может быть повторение бесснежных зим ... Снегопады могут очень быстро таять сказал эксперт

Карнаухов также допустил, что сроки формирования устойчивого снежного покрова окончательно сместились. Если раньше климатическая зима начиналась в ноябре, то теперь даже в декабре шансы увидеть сугробы составляют примерно пятьдесят на пятьдесят, а новогодние оттепели постепенно становятся климатической нормой. Устойчивый снег с ноября до марта климатолог назвал практически нереальным сценарием, отметив, что в последние годы "новогодняя ночь со слякотью и дождем стала обычным явлением". Как пояснил эксперт, это происходит из-за глобального потепления.

Ранее Карнаухов рассказал, что явление Эль-Ниньо отразится на всем мире: в России оно спровоцирует мягкую зиму, а в других частях планеты – засухи и наводнения.