Путин заявил о серьезных последствиях таяния вечной мерзлоты в России

"Ничего вечного не бывает": Путин о вечной мерзлоте Путин заявил о серьезных последствиях таяния вечной мерзлоты в России

Москва27 окт Вести.Процессы таяния вечной мерзлоты уже наблюдаются в России и создают значительные риски для ряда регионов. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на саммите Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).

Глава государства отметил, что около 70% территории страны относится к северным территориям, значительная часть которых расположена в зоне вечной мерзлоты.

Но ничего вечного, как известно, не бывает заявил Путин, подразумевая процесс таяния вечной мерзлоты

Президент подчеркнул, что нынешние изменения требуют объединения усилий для своевременного реагирования на возникающие вызовы.

Ранее Путин заявил, что Россия чувствует на себе экологические изменения в первую очередь, поскольку глобальное потепление быстрее всего сказывается на Арктике.

В Москве проходит восьмой саммит ФСЭГ. В центре внимания — будущее мирового газового рынка, нестабильность цен, последствия политических ограничений и пути укрепления сотрудничества между ключевыми поставщиками.