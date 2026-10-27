Путин: глобальное потепление быстрее всего сказывается на Арктике

Путин: Россия в первую очередь чувствует климатические изменения Путин: глобальное потепление быстрее всего сказывается на Арктике

Москва27 окт Вести.Россия чувствует на себе экологические изменения в первую очередь, поскольку глобальное потепление быстрее всего сказывается на Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин.

В Москве проходит восьмой саммит глав государств и правительств стран — участниц Форума стран‑экспортеров газа (ФСЭГ). В центре внимания — будущее мирового газового рынка, нестабильность цен, последствия политических ограничений и пути укрепления сотрудничества между ключевыми поставщиками.

По словам президента РФ, который открыл пленарное заседание, сейчас в Арктике наблюдаются процессы таяния вечной мерзлоты.

Это имеет такие серьезные последствия для целого ряда регионов Российской Федерации сказал президент на саммите ФСЭГ

Он добавил, что Россия на себе чувствует изменения климатического характера, потому что наибольшими темпами процессы глобального утепления проходят на севере, в Арктике. 70% территории Российской Федерации является северной, и ее часть относится к зоне вечной мерзлоты.