Путин: РФ находится в активном диалоге с Азербайджаном по вопросу энергетики

Путин заявил, что находится в диалоге Алиевым по вопросу энергетики Путин: РФ находится в активном диалоге с Азербайджаном по вопросу энергетики

Москва27 окт Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что находится в активном диалоге с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, в том числе по вопросу энергетики.

Он подчеркнул, что российская сторона видит хорошие перспективы в этой сфере и готова к совместной работе.

Мы сейчас находимся в активном диалоге с президентом Азербайджана, господином Алиевым, в том числе обсуждаем вопросы расширения нашего сотрудничества в сфере энергетике, в газовой сфере сказал Владимир Путин

27 октября в Москве проходит восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ), в котором принимает участие президент РФ Владимир Путин и главы других стран-экспортеров. Членами объединения являются 12 государств – Россия, Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея, ОАЭ.

Пленарное заседание открыл Владимир Путин, который дал оценку текущей ситуации и предложил направления реформирования отрасли.

Выступление президента РФ обозначило не только текущие риски для газовой отрасли, но и конкретные направления ее реформирования — от усиления кооперации экспортеров до опоры на долгосрочные контракты и суверенные технологии.