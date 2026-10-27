Путин: РФ заинтересована в сотрудничестве с Венесуэлой и ведет переговоры

Путин заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Венесуэлой Путин: РФ заинтересована в сотрудничестве с Венесуэлой и ведет переговоры

Москва27 окт Вести.Президент России Владимир Путин на саммите ФСЭГ, приветствуя президента Венесуэлы Делси Родригес, заявил, что Москва сохраняет заинтересованность в развитии сотрудничества с Венесуэлой.

По его словам, российская сторона находится в контакте с Каракасом и властями третьих стран, обсуждая соответствующие вопросы.

Мы готовы к работе с официальными властями Венесуэлы, к работе с нашими венесуэльскими партнерами, а также с представителями третьих стран. Проводим соответствующие консультации и с официальными правительственными структурами, заинтересованными компаниями из других, хочу подчеркнуть, третьих стран сказал президент

Также президент упомянул, что РФ инвестировала миллиарды долларов в энергетику Венесуэлы и надеется, что сотрудничество продолжится.

27 октября в Москве проходит восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ), в котором принимает участие президент РФ Владимир Путин и главы стран–участниц. Членами объединения являются 12 государств – Россия, Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея, ОАЭ.