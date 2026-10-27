Путин: Москва - один из наиболее эффективно развивающихся мегаполисов мира Путин назвал Москву одним из эффективно развивающихся мегаполисов в мире

Москва27 окт Вести.Президент России Владимир Путин назвал Москву одним из наиболее развивающихся мегаполисов мира. Об этом глава государства заявил в обращении к участникам саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), который проходит в столице России.

Очень надеюсь, уважаемые друзья, что вам удастся познакомиться поближе с Москвой, которая, я в этом убежден, у нас все есть основания так говорить, является одним из наиболее эффективно и сбалансировано развивающихся мегаполисов мира, в том числе и благодаря сбалансированному развитию того, что мы называем энергетикой, в данном случае энергетикой многомиллионного мегаполиса сказал Путин

Глава государства принимает участие в VIII саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), который в данный момент проходит в российской столице. Членами объединения являются 12 государств – Россия, Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея, ОАЭ.