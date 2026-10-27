Путин рассказал о миллиардных инвестициях России в энергосектор Венесуэлы Путин: Россия инвестировала миллиарды долларов в энергосектор Венесуэлы

Москва27 окт Вести.Россия инвестировал в энергетический сектор Венесуэлы миллиарды долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, российская сторона рассчитывает на продолжение сотрудничества.

Хотел отметить, что российские экономисты вложили миллиарды долларов в энергетический сектор Венесуэлы сказал Путин

27 октября в Москве проходит восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ), в котором принимает участие президент РФ Владимир Путин и главы других стран-экспортеров. Членами объединения являются 12 государств – Россия, Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея, ОАЭ.