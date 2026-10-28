Москва28 октВести.Различные геополитические потрясения, такие как конфликт в Персидском заливе, способствуют росту нестабильности на продовольственных рынках. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.
К сожалению, увеличению продовольственной нестабильности способствуют геополитические потрясения, прежде всего конфликт в Персидском заливесказал он
Ранее издание The Wall Street Journal предупреждало, что транспортный коллапс в Ормузском проливе может стать причиной глобального продовольственного кризиса.