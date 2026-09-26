В ООН заявили о риске нехватки продовольствия для 45 миллионов человек ООН: 45 миллионам человек грозит дефицит продовольствия из-за блокады Ормуза

Москва26 сен Вести.Как минимум 45 миллионов жителей развивающихся стран могут столкнуться с нехваткой продовольствия из-за перебоев с поставками удобрений после блокады Ормузского пролива. Об этом предупредил директор Управления по обслуживанию проектов ООН Жоржи Морейра да Силва.

Он подчеркнул, что гуманитарного кризиса можно избежать, если хотя бы пять или семь судов с удобрениями будут ежедневно проходить через пролив.

Для развивающихся стран это станет решающим фактором, и они либо обеспечат продовольственную безопасность, либо будут вынуждены столкнуться с гуманитарным кризисом сказал Жоржи Морейра да Силва в интервью телеканалу NHK

Он добавил, что конфликт на Ближнем Востоке не должен служить поводом для прекращения транзита гуманитарной помощи.

Накануне премьер-министр Непала Балендра Шах отметил, что современный мир выстроил идеальную логистику для поставки вооружений, но не может бесперебойно обеспечивать жителей развивающихся стран продовольствием. По его словам, невозможно оправдать мир, который способен доставить оружие в любую точку за 72 часа, но оставляет фермера без средств к существованию.