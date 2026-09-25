Москва25 сенВести.Современный мир выстроил идеальную логистику для поставки вооружений, но не может бесперебойно обеспечивать жителей развивающихся стран продовольствием, удобрениями и топливом. Об этом на общеполитических дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил премьер-министр Непала Балендра Шах.
По его словам, невозможно оправдать мир, который оставляет фермера без средств к существованию, но способен доставить оружие в любую точку за 72 часа.
Межконтинентальные ракеты доставляются вовремя. Винтовки и боеприпасы пересекают границу, преодолевая все препятствия и соблюдая все сроки… Мы построили мир с безупречной логистикой для войны и сломанной логистикой для продовольствиясказал Шах
Он добавил, что в глобальном сотрудничестве гораздо больше проблем, чем может показаться на первый взгляд.
Ранее глава Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич сообщила, что рост числа конфликтов в мире за последние 15 лет носит "взрывной" характер. Она добавила, что МККК призывает вернуться к обсуждению того, как мировое сообщество может деэскалировать ситуацию.