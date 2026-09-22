В МККК предупредили о "взрывном" росте числа конфликтов в мире за 15 лет

В МККК сообщили о "взрывном" росте числа конфликтов в мире В МККК предупредили о "взрывном" росте числа конфликтов в мире за 15 лет

Москва22 сен Вести.Рост числа конфликтов в мире за последние 15 лет носит "взрывной" характер. Об этом рассказала глава Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич.

В интервью "Ведомостям" она также указала на отсутствие стратегии по разрядке ситуации, поскольку конфликты в настоящее время весьма усиливают друг друга.

Сейчас у меня завершается первый четырехлетний срок на посту президента и начинается второй. За этот период количество конфликтов увеличилось более чем на 12. Рост носит взрывной характер: число вдвое выше, чем 15 лет назад, и во много раз выше, чем 30 лет назад. сказала Сполярич

Она подчеркнула, что МККК призывает вернуться к обсуждению того, как мировое сообщество может деэскалировать ситуацию.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва в любых обстоятельствах будет выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву. В ходе встречи со Сполярич он также выразил надежду на аналогичные призывы со стороны МККК в адрес своих партнеров.