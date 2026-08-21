Москва предупреждает о риске гуманитарной катастрофы в Косове Захарова: призываем не допустить гуманитарной катастрофы в Косове

Москва21 авг Вести.Россия призвала международные структуры принять меры, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы в Косове и Метохии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Призываем все международные структуры принять исчерпывающие меры, чтобы предотвратить назревающую в Косово и Метохии гуманитарную катастрофу приводятся ее слова в публикации

По оценке Москвы, положение сербского населения в крае становится все более тяжелым из-за целенаправленного давления со стороны временных органов самоуправления в Приштине. В МИД считают, что местных сербов вынуждают покидать свои дома, против них фабрикуют уголовные дела и проводят акции устрашения.

Захарова также заявила о притеснениях по этническому признаку при попустительстве международных структур, действующих в регионе под эгидой НАТО, ЕС и ООН. По ее словам, участились случаи несоразмерного применения силы, вплоть до пыток, а сербская недвижимость сносится в обход процедур.