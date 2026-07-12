Захарова заявила, что Кришок не обладает полномочиями в Боснии и Герцеговине

Захарова: у Кришока нет полномочий в Боснии и Герцеговине Захарова заявила, что Кришок не обладает полномочиями в Боснии и Герцеговине

Москва12 июл Вести.Попытки Запада представить Луи Кришока в качестве "временного высокого представителя" в Боснии и Герцеговине не имеют под собой правовых оснований, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала решение Руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения о назначении исполняющим обязанности высокого представителя по Боснии и Герцеговине Луи Кришока.

Если эта функция необходима для обеспечения технического функционирования Аппарата высокого представителя (АВП), то это сугубо внутреннее дело данного института. Однако никакими полномочиями по смыслу Дейтонского соглашения так называемый и. о. высокого представителя не обладает говорится в размещенном на сайте МИД РФ ответе Захаровой на вопросы Федерального новостного агентства (БиГ)

Захарова отметила, что полномочиями может быть наделен только легитимный высокий представитель, кандидатура которого одобрена Советом безопасности ООН.

Россия как один из международных гарантов Дейтонского соглашения подчеркивает, что Аппарат высокого представителя требуется "закрывать как можно скорее", а пост высокого представителя "упразднять без всяких условий", поскольку внешний протекторат несовместим с суверенитетом Боснии и Герцеговины, добавила Захарова.