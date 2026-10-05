WSJ предупредила о возможном мировом кризисе из-за ситуации в Ормузском проливе WSJ: ситуация в Ормузе грозит глобальным продовольственным кризисом

Москва5 окт Вести.Транспортный коллапс в Ормузском проливе может стать причиной глобального продовольственного кризиса, пишет Wall Street Journal со ссылкой на заявление генсекретаря Международной торговой палаты (ICC) Джона Дентона.

Перебои в работе жизненно важного морского маршрута на Ближнем Востоке привели к энергетическому шоку. Теперь назревает глобальный кризис продовольственной безопасности говорится в материале

По словам Дентона, если пролив не разблокируют, цены на зерно могут вырасти на 80%, что особенно окажет влияние на страны, чья экономика зависит от импорта. Он отметил, что из-за ситуации в Ормузе мировой рынок недополучил порядка 2,7 млн тонн удобрений.

Ранее сообщалось, что сокращение экспорта зерна из-за разрушения украинских портов может грозить Киеву катастрофическими последствиями.