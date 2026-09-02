Москва2 сен Вести.Структура экспорта российской сельхозпродукции постепенно меняется. В ней растет доля масложировой, мясной и молочной продукции. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

При этом она отметила, что зерно по-прежнему остается основным экспортным товаром.

Структура также меняется, у нас зерно остается как основной экспортный товар, но у нас увеличивается доля масложировой продукции, мясной, молочной продукции в структуре торговли. У нас рост поставок рыбы на треть. То есть у нас очень хорошие и темпы, и качество, и изменение ассортимента при переориентации на внешние рынки сказала Никишина

Она указала, что с началом украинского конфликта доля европейского рынка в отечественном экспорте снизилась в несколько раз. Однако Россия не потеряла эти объемы экспорта, а переориентировала их на другие рынки.

Но это совершенно не означает, что мы эти объемы потеряли в части экспорта. Мы их стали переориентировать на другие рынки. И действительно, у нас, я считаю, что фантастические результаты, потому что полностью мы восстановили с точки зрения объема наш экспорт, и он теперь просто присутствует… в том числе на тех рынках, на которые раньше мы по каким-то причинам не обращали внимание. Где-то наша продукция увеличилась в объемах на тех традиционных рынках, которые покупали ее в тех объемах, которые мы им предлагали. Где-то мы увеличили внимание к освоению новых рынков. Например, если говорить про наше ближайшее зарубежье у нас рост 40% составляет по ряду продукций. Где-то 10% у нас рост промышленной продукции на эти рынки. Африканские страны стали по многим товарным нишам покупателями нашей продукции. По некоторым позициям есть рост до 30%. В структуре торговли мы видим рост продукции АПК объяснила директор РЭЦ

Ранее Никишина заявляла, что в 2025 году экспорт кондитерской продукции из России превысил 2 млрд долларов. Также, по ее словам, высокие темпы сохранились и в этом году.