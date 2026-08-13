Москва13 авг Вести.К наиболее успешным направлениям экспорта продукции из РФ относятся Узбекистан, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом ИС "Вести" рассказал управляющий директор продуктового офиса Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Марк Мурашко.

Он добавил, что объем экспорта из РФ при поддержке РЭЦ превысил 1,7 триллиона рублей.

Среди примеров можно отметить очень хорошую динамику развития ассортимента поставок российской продукции в Узбекистан. При этом как металлургическая продукция, лесопромышленный комплекс, очень активно также развиваются поставки машиностроительной продукции. Очень развиты сейчас поставки продукции высоких технологий в Турцию. И активно наращивается ассортимент поставок продукции на Ближний Восток, в том числе в Объединенные Арабские Эмираты. Совокупно за прошлый год объем поддержки российского экспорта инструментами Российского экспортного центра превысил 1,7 триллиона рублей заявил Мурашко

Ранее Минсельхоз РФ заявил, что работает над переориентацией направлений поставок сельхозпродукции за рубеж. Информация об этом была опубликована на официальном сайте ведомства.