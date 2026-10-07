Москва7 окт Вести.Практически половину всей российской агропромышленной продукции, поставляемой на экспорт, составляют товары с высокой добавленной стоимостью. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

По информации Минсельхоза РФ, продукция сельского хозяйства последние годы составляет основную часть экспортных доходов России. Только за первое полугодие 2026-го за рубеж было поставлено продукции АПК более чем на 20 миллиардов долларов – рост составляет 22% год к году. Зерновые прибавили 43%, масложировая продукция – 22%, рыба и морепродукты – 28%.

Доля переработанной продукции, которую мы экспортируем, она заметно выросла. То есть, если по прошлому году мы экспортировали в денежном эквиваленте на 41,6 млрд долларов, то уже практически половину этой денежной массы составляет как раз продукция с высокой добавленной стоимостью. Это очень важно, это направление продолжает развиваться сказал Березнюк

Также, по словам эксперта, в России сложился устойчивым контур агротехнологической безопасности.

Тоже крайне важный момент, с которым мы подходим к текущему году, – это сложившийся устойчивый контур собственной агротехнологической безопасности. То есть мы уже используем свои разработки. Если раньше это были импортируемая какая-то продукция, то сейчас уже мы очень много используем собственных разработок в плане агротехнологий добавил он

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал обеспечить продовольственную безопасность в России при помощи развития производства сельскохозяйственной техники и активной поддержке фермеров.