Москва6 окт Вести.Для обеспечения продовольственной безопасности в России необходимо развивать производство сельскохозяйственной техники и активно поддерживать фермеров. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

По его словам, обеспечение продовольственной безопасности является главной задачей любого государства, для решения которой необходима развитая отрасль машиностроения.

Продовольственная безопасность – это главная задача любого государства. Если у вас есть хлеб, то будет и песня. Вот без развитого сельхозмашиностроения мы не можем справиться. Было время, когда его почти задушили. Наша команда все сделала для того, чтоб поддержать Кировский легендарный завод, которому более 200 лет… Очень важно их сейчас поддержать для того, чтобы [техника] пошла на наши поля. "Ростсельмаш" делает прекрасные комбайны сообщил Зюганов

Однако для того, чтобы произведенная техника активно работала на полях, также нужно оказывать поддержку и фермерам.

Для этого надо у крестьянина по нормальной цене купить хлеб. Допустим, в этом году годовой урожай было 160 млн тонн, больше тонны на человека. Это идеальный вариант. Но крестьянин никак не купит то, что он вырастил. Он затратил 8-10 тысяч рублей на производство тонны, а покупает за 7-8. Значит, у него в кармане ничего не будет, значит, он не купит ни трактор, ни комбайн, ни сопутствующую технику подчеркнул Зюганов

Ранее сообщалось, что в России с 1 января 2027 года будут контролироваться цены на некоторые продукты питания. Правительство РФ утвердит перечень продовольственных товаров, за которыми будут следить, оценивать и проводить в их отношении комплексный анализ динамики и факторов формирования цен.