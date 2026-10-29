Москва29 окт Вести.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью ИС "Вести" рассказал о работе над новым проектом федерального бюджета. По его мнению, имеющийся вариант бюджета не соответствует реалиям.

Бюджет, который внесла партия власти, не соответствует посланию президента, там не используются гигантские ресурсы. У этого бюджета нет будущего. Он развалится еще в марте заявил политик

Зюганов убежден, что бюджет следует существенно доработать. В частности, следует рассмотреть вариант, при котором можно получить дополнительные ресурсы в бюджет. Речь идет о средствах обеспеченных представителей и об объеме золотовалютных резервов.

На столе лежат пять бюджетов готовых ресурсов. И их бы поддержала и страна, потому что вкладывали бы в науку, в образование, в здравоохранение, в искусственный интеллект, роботизацию, электронику, помогали бы фронту. Мы будем бороться за бюджет Победы! сказал он

Зюганов подчеркнул, что для экономики необходимо тратить ресурсы на те технологии, которые приводят к прогрессу.

Уже боремся полгода за новый бюджет. Если у крестьянина и фермера нет денег, он не покупает ни трактор, ни комбайн. И в результате у нас на полях уже стало в три раза меньше техники, чем в Казахстане или в Белоруссии. Здесь все очень жестко связано: если ты вырастил, купи по нормальной цене. И тогда у вас будет хороший резерв, крестьяне получат деньги, купят технику, заложат новый урожай, и вы уверенно будете смотреть завтрашний день. Борьба [за бюджет] продолжается, она носит исключительно принципиальный характер. Нам надо все делать для того, чтобы поддержать тех, кто трудится в поле, на заводе, поддержать науку, отработать все, что связано с искусственным интеллектом добавил он

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что подготовленный проект российского бюджета на ближайшие три года устойчив к любым сценариям развития экономики.