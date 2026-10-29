Москва29 окт Вести.Высокая ключевая ставка, которая держится в России на протяжении последних нескольких лет, не позволяет бизнесу развиваться, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью ИС "Вести".

Средняя ключевая ставка за два года 18% опрокинула наши темпы, они с 4% рухнули почти до нуля. Налоги на малый и средний бизнес уже удушили 270 тыс. предприятий, и они не будут развиваться