Зюганов рассказал, как спасти Россию от вымирания Зюганов рассказал, как Россия может остаться в истории

Москва27 авг Вести.Российская молодежь должна быть профессионально грамотной, а обучение для нее необходимо сделать доступным. Только таким образом можно будет спасти Россию от вымирания, высказал свое мнение руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов в интервью ИС "Вести".

Также молодая семья должна иметь минимум трех детей, чтобы страна могла остаться в истории, добавил Зюганов.

Наша страна вымирает ударными темпами, теряет по 500-600 тысяч [человек] каждый год… Чтобы мы уцелели в истории, надо, чтобы молодая семья имела трех детей, желательно больше. Но тогда папа должен быть образованный, здоровый, грамотный с высшим образованием и самой современной техникой. Поэтому новая молодежь должна строить электронику, робототехнику и искусственный интеллект. А это требует огромных вложений и создания государственных условий для этого сказал он

Ранее Зюганов объяснил, почему в юности решил стать педагогом именно по физико-математическому направлению.