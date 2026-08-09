Зюганов объяснил решение выбрать физико-математическое направление в педагогике Зюганов рассказал, почему в юности решил преподавать физику и математику

Москва9 авг Вести.Руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов рассказал ИС "Вести", что в юности решил стать педагогом именно по физико-математическому направлению из-за своего наставника.

Он отметил, что происходит из семьи потомственных учителей.

У нас в семье десять педагогов. Я год работал учителем в сельской школе и потом по направлению педсовета поехал в родной университет. Был большой выбор: литература, история, география, культура. Но я выбрал физмат, потому что у меня был хороший учитель, который сказал: "Запомните, Геннадий, цифра будет определять судьбу человечества, в каждом знании столько истины, сколько математики". Я должен сказать, очень глубокая мысль заявил Зюганов

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей, закрепив особый статус и общественную значимость педагогов.