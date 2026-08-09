Москва9 авгВести.Руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов рассказал ИС "Вести", что в юности решил стать педагогом именно по физико-математическому направлению из-за своего наставника.
Он отметил, что происходит из семьи потомственных учителей.
У нас в семье десять педагогов. Я год работал учителем в сельской школе и потом по направлению педсовета поехал в родной университет. Был большой выбор: литература, история, география, культура. Но я выбрал физмат, потому что у меня был хороший учитель, который сказал: "Запомните, Геннадий, цифра будет определять судьбу человечества, в каждом знании столько истины, сколько математики". Я должен сказать, очень глубокая мысльзаявил Зюганов
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей, закрепив особый статус и общественную значимость педагогов.