Москва6 окт Вести.Цифровизация отрасли сельского хозяйства в России приведет к снижению затрат на производство и увеличению прибыли. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил депутат Государственной думы IX созыва Дмитрий Кобылкин.

По его словам, создание и привлечение роботов в отрасль облегчает работу людей, но не заменяет их полностью, так как возникает потребность в специалистах высокой квалификации по обслуживанию новой техники.

Амбициозная цель стоит – цифровизация сельского хозяйства… Она приведет к тому, чтобы затраты снижались, соответственно, увеличилась прибыль… Робототехника, насколько она облегчает сегодня жизнь и заменяет людей или не заменяет людей? Обслуживать робота тоже нужны… специалисты очень высокого класса и высокого качества отметил депутат

Для формирования стабильного спроса на отечественную робототехнику необходима уверенность в ее качестве, подчеркнул Кобылкин.

Нужен заказ, нужна длинная цепочка, тогда робототехника, в принципе, выгодная, она работает. Вот поэтому, чтобы сформировать спрос на эту технику, нужно быть уверенным в ее качестве эксплуатации. Вот это очень важный момент. И, конечно, чтобы были запчасти, а в России всегда их легче найти, потому что это наша техника, наши комбайны, наши заводы подытожил он

Ранее сообщалось, что массовое внедрение искусственного интеллекта в ближайшие 10 лет может сократить потребность российского рынка труда в работниках примерно на 10%.