Слуцкий призвал ускорить роботизацию в РФ для снижения зависимости от мигрантов

Слуцкий назвал роботизацию способом снизить зависимость от мигрантов Слуцкий призвал ускорить роботизацию в РФ для снижения зависимости от мигрантов

Москва29 окт Вести.Ускоренная роботизация промышленности позволит России сократить зависимость от иностранной рабочей силы. Об этом председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил ИС "Вести".

По словам политика, Россия существенно отстает от других стран по количеству промышленных роботов. Сейчас на 10 тыс. работников в отечественной промышленности приходится около 40 роботов, тогда как среднемировой показатель составляет 177, а в Южной Корее превышает тысячу, заявил он.

В качестве стратегического выхода из вынужденной зависимости от привозной рабочей силы ЛДПР предлагает ускоренную роботизацию подчеркнул Слуцкий

Он отметил, что российским предприятиям необходимо создать условия, при которых инвестиции в современное оборудование, автоматизацию производства и подготовку отечественных специалистов станут экономически выгодными.

По мнению лидера ЛДПР, новая индустриализация должна способствовать росту заработных плат и снижению потребности в постоянном привлечении неквалифицированных работников из-за рубежа.

Без собственных разработок невозможна устойчивая экономика. Страна должна получать технологии и в кратчайшие сроки внедрять их в серийное производство добавил он

Слуцкий также поддержал выделение около 2 трлн рублей на реализацию девяти национальных проектов технологического лидерства.

Минпромторг поддерживает роботизацию субсидированием услуг инжиниринговых компаний, говорил ранее в интервью ИС "Вести" глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.