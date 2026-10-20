Москва20 октВести.Россия готова увеличивать экспорт сельхозпродукции, в том числе в страны ШОС. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств ШОС в узком составе.
Он отметил, что Москва является основным партнером членов ШОС в сельском хозяйстве и играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности Евразии.
Готовы увеличивать экспорт товаров агропромышленного комплекса, он вырос в прошлом году на 12,5% по сравнению с 2024 годом и составил 22 млрд долларовсказал Мишустин
Премьер добавил, что на ШОС приходится 54% агропромышленных поставок из России.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Алимов сообщил, что Россия поставляет сельхозпродукцию в 160 стран мира.