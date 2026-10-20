Мишустин: РФ готова к росту сельхозэкспорта, в том числе в страны ШОС

Мишустин рассказал о перспективах роста сельскохозяйственного экспорта Мишустин: РФ готова к росту сельхозэкспорта, в том числе в страны ШОС

Москва20 окт Вести.Россия готова увеличивать экспорт сельхозпродукции, в том числе в страны ШОС. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств ШОС в узком составе.

Он отметил, что Москва является основным партнером членов ШОС в сельском хозяйстве и играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности Евразии.

Готовы увеличивать экспорт товаров агропромышленного комплекса, он вырос в прошлом году на 12,5% по сравнению с 2024 годом и составил 22 млрд долларов сказал Мишустин

Премьер добавил, что на ШОС приходится 54% агропромышленных поставок из России.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Алимов сообщил, что Россия поставляет сельхозпродукцию в 160 стран мира.