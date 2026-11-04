Москва4 нояВести.Правительство России планирует перечислить 22 субъектам Федерации более 13 миллиардов рублей, которые направят на агротехнические мероприятия, связанные с выращиванием озимых.
Соответствующее заявление в ходе заседания кабмина сделал премьер-министр Михаил Мишустин.
Он обратил внимание, что эта мера реализуется по указу главы государства и представляет собой дополнительную помощь сельхозпроизводителям в ряде регионов.
Причиной стали сбои в логистике в Азово-Черноморском бассейне. Наибольшие трудности, по словам премьера, возникли у тех, кто занимается производством зерновых культур.
Направим свыше 13 миллиардов рублей на агротехнические работы при возделывании озимых культур, средства получат 22 российских субъекта, в которых они ведутсязаявил Мишустин
Председатель правительства пояснил, что эта поддержка покроет часть расходов аграриев на полевые работы на площади более 5,5 миллиона гектаров и должно укрепить продовольственную безопасность страны.
А все запросы внутреннего рынка, наших граждан будут в полной мере обеспечены агропромом и в будущем годуотметил премьер-министр
В конце сентября президент России Владимир Путин на встрече с руководителями политических партий в Кремле поддержал инициативу помочь сельхозпроизводителям с реализацией зерна и поручил кабмину организовать его закупку у аграриев.