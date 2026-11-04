Более 20 регионов России получат свыше 13 млрд рублей на возделывание озимых

Правительство выделит более ₽13 млрд рублей российским аграриям Более 20 регионов России получат свыше 13 млрд рублей на возделывание озимых

Москва4 ноя Вести.Правительство России планирует перечислить 22 субъектам Федерации более 13 миллиардов рублей, которые направят на агротехнические мероприятия, связанные с выращиванием озимых.

Соответствующее заявление в ходе заседания кабмина сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

Он обратил внимание, что эта мера реализуется по указу главы государства и представляет собой дополнительную помощь сельхозпроизводителям в ряде регионов.

Причиной стали сбои в логистике в Азово-Черноморском бассейне. Наибольшие трудности, по словам премьера, возникли у тех, кто занимается производством зерновых культур.

Направим свыше 13 миллиардов рублей на агротехнические работы при возделывании озимых культур, средства получат 22 российских субъекта, в которых они ведутся заявил Мишустин

Председатель правительства пояснил, что эта поддержка покроет часть расходов аграриев на полевые работы на площади более 5,5 миллиона гектаров и должно укрепить продовольственную безопасность страны.

А все запросы внутреннего рынка, наших граждан будут в полной мере обеспечены агропромом и в будущем году отметил премьер-министр

В конце сентября президент России Владимир Путин на встрече с руководителями политических партий в Кремле поддержал инициативу помочь сельхозпроизводителям с реализацией зерна и поручил кабмину организовать его закупку у аграриев.